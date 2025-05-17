Под Красноярском ребенок с карты бабушки перевел мошенникам 830 тыс. рублей

64-летняя жительница поселка Солонцы Красноярского края стала жертвой мошенников, которые обманом заставили ее внука перевести 830 тыс. рублей с банковского счета женщины. Об этом сообщили в прокуратуре.
Несколько дней назад женщина обратилась в полицию, сообщив, что все ее сбережения были списаны с банковских счетов. В ходе расследования выяснилось, что накануне в Telegram внуку жертвы пришло сообщение от имени школьной медсестры. Лже-медсестра утверждала, что не может найти данные о прохождении медосмотра, и предложила записаться дистанционно. Для этого она попросила подростка сообщить код подтверждения и отправить сканы личных документов. Заподозрив неладное, парень заблокировал контакт.
Позже на его телефон поступил звонок от якобы специалиста «Госуслуг», который сообщил, что личный кабинет подростка был взломан и возникла угроза утечки данных. Мошенник также предупредил, что деньги могут быть списаны на счета иностранных вооруженных сил. Он запугал подростка возможными последствиями уголовной ответственности для него и его родителей, заверив, что избежать этого можно, «обнулив счета».
После этого мальчику позвонил «сотрудник Росфинмониторинга», который перенаправил его на «следователя», задавшего вопросы о произошедшем и разрешившего взаимодействие с «сотрудником Росфинмониторинга».
Под давлением мошенников подросток самостоятельно перезвонил им и получил указания, как перевести деньги. Он снял наличные через банкоматы и оформил кредитную карту на 190 тыс. рублей, которые также были переведены мошенникам.
В результате женщина потеряла 830 тыс. рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
Ранее стало известно, что красноярцам рассылают фейковые письма от имени Роспотребнадзора.