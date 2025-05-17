Под Красноярском ребенок с карты бабушки перевел мошенникам 830 тыс. рублей

Несколько дней назад женщина обратилась в полицию, сообщив, что все ее сбережения были списаны с банковских счетов. В ходе расследования выяснилось, что накануне в Telegram внуку жертвы пришло сообщение от имени школьной медсестры. Лже-медсестра утверждала, что не может найти данные о прохождении медосмотра, и предложила записаться дистанционно. Для этого она попросила подростка сообщить код подтверждения и отправить сканы личных документов. Заподозрив неладное, парень заблокировал контакт.