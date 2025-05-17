На пожаре в селе Пешнигорт спасли женщину

Сообщение о пожаре в Кудымкарском муниципальном округе поступило ночью. На улице Радужной в селе Пешнигорт горел жилой дом и надворные постройки.
К месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения и 7 единиц техники. К этому времени один из местных жителей через окно вытащил из дома женщину.
На полную ликвидацию пожара потребовалось почти полтора часа. При происшествии никто не пострадал, но дома больше нет. Причина пожара устанавливается, сообщают в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю. Специалисты напоминают гражданам о мерах безопасности и правилах поведения при пожаре: сообщить в пожарную охрану по номеру 101 или 01, указав точный адрес, принять меры к эвакуации людей, а при отсутствии угрозы жизни начать тушение пожара.