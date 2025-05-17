На пожаре в селе Пешнигорт спасли женщину

На полную ликвидацию пожара потребовалось почти полтора часа. При происшествии никто не пострадал, но дома больше нет. Причина пожара устанавливается, сообщают в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю. Специалисты напоминают гражданам о мерах безопасности и правилах поведения при пожаре: сообщить в пожарную охрану по номеру 101 или 01, указав точный адрес, принять меры к эвакуации людей, а при отсутствии угрозы жизни начать тушение пожара.