Две жительницы Ростовской области перевели больше шести миллионов телефонным аферистам

В Ростовской области регулярно жители разных городов сталкиваются с мошенниками, кем только не представляющимися по телефону. Так, аферисты называют себя следователями, «безопасниками» банка, брокерами, сотрудниками портала «Госуслуги».
— Биржевой инвестиционный фонд и продажа валюты в банках — удобный способ дополнительного заработка. Однако из-за недостаточных знаний люди рискуют попасть на уловки мошенников, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Выглядит обман так: аферисты либо звонят, либо просто размещают объявления в интернете. В обоих случаях обещают огромную прибыль.
Только за последние сутки «лжеброкеры» выманили у ростовчанки и жительницы Зернограда шесть миллионов 310 тысяч рублей.
— Будьте бдительны и критически оценивайте предложения о легком заработке, — напомнили в полиции региона.
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