В Тольятти пенсионер на иномарке сбил 9-летнего велосипедиста днем 16 мая

Ребенок попал под колеса легковушки в пятницу в Автозаводском районе города. Его госпитализировали, сообщили в региональном главке.
Полицейские уточнили: 71-летний мужчина на Renault Duster следовал по жилой зоне с улицы Спортивной в сторону Приморского бульвара. Вблизи торговой точки на проспекте Степана Разина, 68б сбил 9-летнего велосипедиста.
Мальчик ехал по проезжей части. После столкновения его отвезли в медучреждение. Также 16 мая в Советском районе Самары подросток на электросамокате врезался в столб.
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