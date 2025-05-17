Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти пенсионер на иномарке сбил 9-летнего велосипедиста днем 16 мая

Ребенок попал под колеса легковушки в пятницу в Автозаводском районе города. Его госпитализировали.

Ребенок попал под колеса легковушки в пятницу в Автозаводском районе города. Его госпитализировали, сообщили в региональном главке.

Полицейские уточнили: 71-летний мужчина на Renault Duster следовал по жилой зоне с улицы Спортивной в сторону Приморского бульвара. Вблизи торговой точки на проспекте Степана Разина, 68б сбил 9-летнего велосипедиста.

Мальчик ехал по проезжей части. После столкновения его отвезли в медучреждение. Также 16 мая в Советском районе Самары подросток на электросамокате врезался в столб.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!