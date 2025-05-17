5-летний ребёнок на самокате попал под машину в Новосибирске

Это уже не первый случай в этом году, когда дети на самокатах становятся участниками ДТП. Госавтоинспекция напоминает родителям о необходимости выбирать для катания безопасные места, а водителям — быть особенно внимательными в жилых зонах и снижать скорость при приближении к пешеходным переходам.