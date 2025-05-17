5-летний ребёнок на самокате попал под машину в Новосибирске

16 мая около 19:55 в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с участием ребёнка — 40-летний водитель Subaru Forester сбил 5-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на самокате возле дома № 37 по улице Татьяны Снежиной.
«Пострадавший мальчик 2020 года рождения был доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется», — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.
По предварительным данным, видимость могла быть ограничена из-за припаркованных вдоль дороги автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося.
Это уже не первый случай в этом году, когда дети на самокатах становятся участниками ДТП. Госавтоинспекция напоминает родителям о необходимости выбирать для катания безопасные места, а водителям — быть особенно внимательными в жилых зонах и снижать скорость при приближении к пешеходным переходам.