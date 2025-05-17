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Новосибирца задержали по подозрению в краже резиновой лодки и велосипеда

По версии правоохранителей, 48-летний мужчина пробрался в чужой дом и похитил имущество.

Источник: ГУ МВД

Сотрудники полиции Новосибирской области задержали подозреваемого в краже резиновой лодки, велосипеда и триммера. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

К правоохранителям обратился житель Чановского района — сказал, что из принадлежавшего ему дома пропали вещи.

В ходе оперативных мероприятий стало известно: в дом проник 48-летний мужчина, он и унёс вышеперечисленные предметы с собой. Лодкой, велосипедом и триммером пользовался сам. Общий ущерб составил 21 тысячу рублей.

Фигуранта уголовного дела отпустили под подпиской о невыезде.