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В Самарской области пенсионерка на ВАЗе попала в смертельное ДТП с грузовиком

ДТП произошло утром 17 мая в Красноярском районе губернии. Женщина умерла до прибытия медиков.

ДТП произошло утром 17 мая в Красноярском районе губернии. Женщина умерла до прибытия медиков. Подробнее об аварии рассказали представители регионального главка.

На 4-м километре дороги «Обход села Красный Яр» столкнулись грузовик Volvo с 54-летним мужчиной за рулем и «шестеркой». Отечественной легковушкой управляла 70-летняя пенсионерка. Скончалась до приезда бригады скорой.

«В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего», — добавили в областном ГУ МВД.

До этого два человека попали в больницу после ДТП на участке трассы М5 в Самарской области около поселка Новая Крымза. Там столкнулись «четверка» и грузовая «Газель».

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