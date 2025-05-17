Дончанку подозревают в убийстве сожителя, который был моложе на 14 лет

В Шахтах Ростовской области случилась настоявшая криминальная драма. 57-летняя женщина, по версии следствия, схватила со стола нож и напала на гражданского мужа. По официальным данным, это случилось в доме, в котором жила пара.
На допросе дончанка сказала, что произошла сильная ссора. Женщина не смогла сдержать ярость. В результате 43-летний сожитель погиб на месте происшествия.
— Подозреваемая задержана, в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — прокомментировали в СУ СК по Ростовской области.
Дончанка уже дала показания на месте происшествия. Женщина пояснила, что после того, как мужчина упал, она зачем-то оттянула его к порогу дома.
Следователи обратились в суд с просьбой заключить подозреваемую под стражу.
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