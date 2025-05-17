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13-летняя девочка на электросамокате сбила 58-летнего пешехода в Новокуйбышевске

ДТП произошло вечером 16 мая. Мужчину отвезли в больницу.

ДТП произошло вечером 16 мая. Мужчину отвезли в больницу.

В региональном главке объяснили: 13-летняя девочка на электросамокате Midway следовала по тротуару на проспекте Победы в Новокуйбышевске. Около 28-го дома сбила 58-летнего пешехода. Тот шел во встречном направлении.

Пострадавшего госпитализировали. А недавно в Самаре под колеса Great Wall с 35-летней женщиной за рулем в Самаре попали 7- и 8-летние ребята. Детям назначили амбулаторное лечение.

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