Подрядчика по делу о хищении при строительстве академии Мариинки арестовали

Следствие полагает, что в ноябре-декабре 2023 года Мовсесян вместе со своей знакомой Викторией Кравченко, будучи осведомленными о финансировании из средств федерального бюджета государственного контракта, заключенного между министерством культуры РФ в лице Мариинского театра и подконтрольной Мовсесяну ООО «Компания “НК-Сити”, на выполнение работ по строительству здания художественного производственного комбината Мариинского театра на улице Булавского, изготовили подложные документы. В них они указали о якобы осуществленной поставке материалов и оборудования для строительства, таким образом получив аванс в размере не менее 95,9 миллиона рублей, “чем причинили РФ, в лице ФГБУК “Государственный академический Мариинский театр”, имущественный ущерб на указанную сумму”.