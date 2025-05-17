В Екатеринбурге в ресторане «Максимилианс» внезапно умер посетитель

В Екатеринбурге в известном ресторане внезапно умер посетитель. ЧП случилось вечером 16 мая в заведении «Максимилианс» на Куйбышева, 44а.
Мужчине резко стало плохо, когда он проходил фейс-контроль, чтобы попасть в ресторан. Сотрудники ресторана вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось.
Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил источник в силовых структурах.
— Смерть мужчины не носит криминальный характер, — добавил инсайдер.
«КП-Екатеринбург» также обратилась за комментарием в ресторан «Максимилианс». На момент публикации получить ответ не удалось.