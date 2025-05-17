Бизнесмен Хубутия признался в нападении с топором на бывшую возлюбленную

По данным следствия, 24 апреля Михаил Хубутия и Юлия Ван находились в доме на территории коттеджного поселка «Трехгорка-5» в Одинцово. Между ними возникла ссора, и бизнесмен ударил госпожу Ван обухом топора. У потерпевшей обнаружили закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.