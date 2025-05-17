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Шесть человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Воронежской области

Авария произошла в Лискинском районе.

Источник: пресс-службы региональной полиции

По предварительным данным, вчера, 16 мая, на 30 км автодороги «М-4 “Дон” — Цюрупы — Владимировка — М-4 “Дон” случилось ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Аварию, произошедшую примерно в 15:50, спровоцировал 51-летний водитель автобуса «ПАЗ». В районе села Петропавловка он съехал с дороги, после чего транспортное средство перевернулось.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили шесть человек — водитель и пятеро пассажиров, женщины в возрасте от 45 до 72 лет. Их на «скорой» увезли в больницу.