Шесть человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Воронежской области

По предварительным данным, вчера, 16 мая, на 30 км автодороги «М-4 “Дон” — Цюрупы — Владимировка — М-4 “Дон” случилось ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Аварию, произошедшую примерно в 15:50, спровоцировал 51-летний водитель автобуса «ПАЗ». В районе села Петропавловка он съехал с дороги, после чего транспортное средство перевернулось.
В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили шесть человек — водитель и пятеро пассажиров, женщины в возрасте от 45 до 72 лет. Их на «скорой» увезли в больницу.