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Крымчанин украл камеры на трассе «Таврида» в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма задержан 29-летний мужчина по подозрению в краже видеокомплексов с трассы «Таврида». Об этом сообщили в МВД по Крыму.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что заявление о пропаже поступило в правоохранительные органы в 2023 году. Заявитель указал, что на одном из участков дороги пропала связь с двух видеокомплексов, установленных вдоль трассы «Таврида», которые осуществляли контроль погодных условий.

Под подозрение попал 29-летний житель Белогорского района.

«Мужчина пояснил, что в октябре 2023 года решил похитить камеры видеонаблюдения и солнечные батареи, которые он приметил, проезжая вдоль трассы “Таврида”. Погрузив украденное в свой автомобиль, направился домой. Похищенное имущество парень хранил в гараже для дальнейшего использования в личных нуждах. Причиненный ущерб составил более 1 миллиона рублей», — сказано в сообщении МВД.

В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело о краже. Ему может грозить до 10 лет заключения. На данный момент подозреваемый арестован.