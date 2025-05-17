Крымчанин украл камеры на трассе «Таврида» в Крыму

Отмечается, что заявление о пропаже поступило в правоохранительные органы в 2023 году. Заявитель указал, что на одном из участков дороги пропала связь с двух видеокомплексов, установленных вдоль трассы «Таврида», которые осуществляли контроль погодных условий.
Под подозрение попал 29-летний житель Белогорского района.
«Мужчина пояснил, что в октябре 2023 года решил похитить камеры видеонаблюдения и солнечные батареи, которые он приметил, проезжая вдоль трассы “Таврида”. Погрузив украденное в свой автомобиль, направился домой. Похищенное имущество парень хранил в гараже для дальнейшего использования в личных нуждах. Причиненный ущерб составил более 1 миллиона рублей», — сказано в сообщении МВД.
В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело о краже. Ему может грозить до 10 лет заключения. На данный момент подозреваемый арестован.