15-летний парень пострадал в ДТП с питбайком и «пятнадцатой» в Тольятти 16 мая

Авария случилась в пятницу днем в Автозаводском районе города. Подростка госпитализировали, рассказали в областном ГУ МВД.
14-летний юноша на питбайке GMC 140 MX ехал с улицы Автостроителей в сторону Маршала Жукова. Недалеко от ТЦ «Арбат» на 40 лет Победы, 65б не уступил и врезался в «пятнадцатую» с 21-летним автолюбителем за рулем.
В ДТП с молодыми водителями пострадал 15-летний парень. Его отвезли в больницу. Также в пятницу в Автограде пенсионер на Renault Duster сбил 9-летнего велосипедиста.
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