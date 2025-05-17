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В Ростове на колесе обозрения забыли человека

В Ростове ночью в кабинке колеса обозрения застрял человек.

Источник: Комсомольская правда

В Донской столице произошел необычный инцидент на колесе обозрения В ночь на 17 мая один из посетителей оказался застрявшим в кабине. Судя по всему, о нем просто забыли те, кто отвечал в ту смену за работу колеса обозрения.

Информация об этом появилась в городских пабликах. Со слов мужчины, колесо остановилось около полуночи. Ростовчанин снял ситуацию на видео и опубликовал его в соцсетях.

Судя по кадрам, высота кабинки с «пленником» достигала уровня многоэтажного здания. Мужчина провел на колесе обозрения не менее получаса. Потом, видимо, забывчивые работники спохватились и спустили его на землю.

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