В Ростове на колесе обозрения забыли человека

В Донской столице произошел необычный инцидент на колесе обозрения В ночь на 17 мая один из посетителей оказался застрявшим в кабине. Судя по всему, о нем просто забыли те, кто отвечал в ту смену за работу колеса обозрения.
Информация об этом появилась в городских пабликах. Со слов мужчины, колесо остановилось около полуночи. Ростовчанин снял ситуацию на видео и опубликовал его в соцсетях.
Судя по кадрам, высота кабинки с «пленником» достигала уровня многоэтажного здания. Мужчина провел на колесе обозрения не менее получаса. Потом, видимо, забывчивые работники спохватились и спустили его на землю.
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