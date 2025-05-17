17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки попал в реанимацию после лобового столкновения в Быховском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Сегодня утром в Быховском районе на 290-м км дороги М8 граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины 23-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Iveco под управлением также 23-летнего молодого человека.
Водитель легковушки с травмами доставлен в реанимацию. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. -0-