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Водитель легковушки попал в реанимацию после лобового столкновения в Быховском районе

Сегодня утром в Быховском районе на 290-м км дороги М8 граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины 23-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Iveco под управлением также 23-летнего молодого человека.

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки попал в реанимацию после лобового столкновения в Быховском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Сегодня утром в Быховском районе на 290-м км дороги М8 граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины 23-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Iveco под управлением также 23-летнего молодого человека.

Водитель легковушки с травмами доставлен в реанимацию. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. -0-