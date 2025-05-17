Водитель легковушки попал в реанимацию после лобового столкновения в Быховском районе

Сегодня утром в Быховском районе на 290-м км дороги М8 граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины 23-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Iveco под управлением также 23-летнего молодого человека.

