В Уфимском районе мужчина получил тяжелую травму при работе с мотоблоком

В Уфимском районе Башкирии произошел несчастный случай во время работы с мотоблоком. Как сообщили в пресс-службе Госкомитета республики при ЧС, инцидент произошел с 64-летним мужчиной во время вспашки земли.
По предварительной информации, в процессе работы с мотоблоком штанина мужчины намоталась на лопасти устройства. В результате его нога оказалась зажата в движущихся частях техники, что привело к открытому перелому конечности.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели и бригада скорой медицинской помощи. Совместными усилиями они освободили пострадавшего, оказали первую медицинскую помощь, наложили шину и транспортировали его до автомобиля скорой помощи для последующей госпитализации.