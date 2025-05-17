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В Уфимском районе мужчина получил тяжелую травму при работе с мотоблоком

Штанина намоталась на лопасти устройства.

Источник: АиФ

В Уфимском районе Башкирии произошел несчастный случай во время работы с мотоблоком. Как сообщили в пресс-службе Госкомитета республики при ЧС, инцидент произошел с 64-летним мужчиной во время вспашки земли.

По предварительной информации, в процессе работы с мотоблоком штанина мужчины намоталась на лопасти устройства. В результате его нога оказалась зажата в движущихся частях техники, что привело к открытому перелому конечности.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели и бригада скорой медицинской помощи. Совместными усилиями они освободили пострадавшего, оказали первую медицинскую помощь, наложили шину и транспортировали его до автомобиля скорой помощи для последующей госпитализации.