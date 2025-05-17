Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Одинцово

«Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте ЗМСУТ СК РФ по факту жесткой посадки вертолета проводится доследственная проверка. Днем 17 мая 2025 года вблизи села Иславское городского округа Одинцово Московской области вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку. В результате происшествия воздушное судно получило механические повреждения, пилот не пострадал, ущерб устанавливается», — говорится в сообщении.