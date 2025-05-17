В Тольятти хотели похитить молодого человека из-за денежного долга

Инцидентом в Автограде заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
В областном управлении ведомства сообщили: в городе хотели похитить парня из-за долга. Кому и сколько должен был пострадавший — не уточняется. Правоохранители возбудили уголовное дело.
«Председатель Следственного комитета поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Воеводину доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах», — добавили стражи порядка.
Ранее писали, что конфликт двух мужчин с судимостями в 63-м регионе закончился поножовщиной.
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