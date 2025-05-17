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Отравление детей в школе Алушты: Роспотребнадзор выявил нарушения

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости Крым. В школа № 3 в Алуште выявлены нарушения. Предписание устранить их, а также провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия выданы директору и оператору питания. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в ведомстве, территориальный отдел по Южному берегу Крыма Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю проводит эпидемиологическое расследование по факту регистрации случаев острого гастроэнтероколита у алуштинских школьников.

Уже проведена оценка соответствия норм соблюдения санитарно-противоэпидемического режима с нормативно-правовыми актами, определены контактные лица, за которыми установлено медицинское наблюдение, и отобраны пробы.

«Отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды на лабораторные исследования на микробиологические и санитарно-химические показатели, биоматериал заболевших детей сотрудников пищеблока на возбудителей вирусных инфекций и дизгруппу (группа микроорганизмов, способных вызывать тяжелые желудочно-кишечные заболевания — ред.)», — уточнили в ведомстве.

Из сообщения следует, что нарушения были выявлены в ходе эпидемиологического расследования.

«В адрес директора школы, оператора питания и ГБУЗ РК “Алуштинская ЦГБ” выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и об устранении выявленных нарушений», — отмечается в тексте.

Накануне, в пятницу, 16 мая, глава администрации Алушты Елена Сергеева сообщила, что несколько учеников школы № 3 им. Крисанова попали в больницу с расстройством желудочно-кишечного тракта. По факту произошедшего была создали комиссию, в школу направили специалистов Роспотребнадзора и управления образования города для расследования инцидента.

Позже в этот день в Минздраве Крыма уточнили, что в больницу с расстройством госпитализированы пятеро школьников. Обследование выявило у двоих детей симптомы острого гастроэнтероколита, они проходят лечение в медучреждении, троим назначено амбулаторное лечение.

17 мая в Министерстве образования, науки и молодежи Крыма сообщили о приостановке работы пищеблока в школе № 3 после того, как пятеро учеников попали в больницу.

Главное следственное управление Следкома РФ по Крыму и Севастополю инициировало процессуальную проверку инцидента. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ее ходе и установленных обстоятельствах.