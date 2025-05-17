Отравление детей в школе Алушты: Роспотребнадзор выявил нарушения

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости Крым. В школа № 3 в Алуште выявлены нарушения. Предписание устранить их, а также провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия выданы директору и оператору питания. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Крыму и Севастополю.