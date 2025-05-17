В Уфе опрокинулась бетономешалка «КамАЗ»

Сегодня, 17 мая в Кировском районе Уфы произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
По предварительным данным, водитель, управляя «КамАЗом», двигался по улице Пугачева в направлении центра города и не справился с управлением. В результате бетономешалка опрокинулась.
Водитель получил серьезные травмы и был оперативно доставлен в больницу для оказания необходимой помощи.
По факту ДТП начато административное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.