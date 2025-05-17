В Чехии госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола

«Данный человек, гражданин США, прибыл в Чехию 6 мая из поездки в Руанду и Демократическую республику Конго. В пятницу он обратился в больницу в городе Таборе (в центральной части страны — ред.) с жалобами на плохое самочувствие. После того, как у мужчины было выявлено подозрение на Эболу, он специальным транспортом со всеми предосторожностями был отправлен в пражскую больницу “Буловка”, специализирующуюся на инфекционных заболеваниях. Для уточнения диагноза экспресс-тесты пациента отправлены в Институт Роберта Коха в Берлине», — говорится в сообщении.