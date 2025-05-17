В Башкирии мужчина застрял ногой в лопастях мотоблока

В Уфимском районе во время вспашки земли с 62-летним мужчиной произошел несчастный случай, когда штанина его одежды застряла в лопастях мотоблока. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.
В результате происшествия он получил открытый перелом ноги. По словам очевидцев, мужчина работал на своем участке, когда внезапно произошла трагедия. Лопасти мощного агрегата быстро захватили ткань, и нога пострадавшего оказалась зажата в движущихся частях техники. На место инцидента незамедлительно прибыли спасатели и бригада скорой помощи.
Специалисты оказали первую помощь: наложили шину для стабилизации поврежденной конечности и аккуратно транспортировали пострадавшего к автомобилю скорой помощи для дальнейшей госпитализации.
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