Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии мужчина застрял ногой в лопастях мотоблока

В Башкирии мужчина получил открытый перелом при работе с мотоблоком.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе во время вспашки земли с 62-летним мужчиной произошел несчастный случай, когда штанина его одежды застряла в лопастях мотоблока. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

В результате происшествия он получил открытый перелом ноги. По словам очевидцев, мужчина работал на своем участке, когда внезапно произошла трагедия. Лопасти мощного агрегата быстро захватили ткань, и нога пострадавшего оказалась зажата в движущихся частях техники. На место инцидента незамедлительно прибыли спасатели и бригада скорой помощи.

Специалисты оказали первую помощь: наложили шину для стабилизации поврежденной конечности и аккуратно транспортировали пострадавшего к автомобилю скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.