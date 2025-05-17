В Красноярском крае бизнес-леди готовила покойников к похоронам в гараже

Суд установил, что бизнес-леди использовала помещение гаража потребительского кооператива для оказания услуг, связанных с подготовкой тел к погребению. В результате рассмотрения дела, суд удовлетворил исковые требования и признал данную деятельность незаконной, наложив запрет на ее продолжение.