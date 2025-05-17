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В Красноярском крае бизнес-леди готовила покойников к похоронам в гараже

Предпринимательница незаконно оказывала ритуальные услуги в гараже.

Предпринимательница незаконно оказывала ритуальные услуги в гараже.

В Красноярском крае обнаружена незаконная деятельность по подготовке тел к захоронению.

В Железногорске местный суд вынес решение о запрете деятельности индивидуального предпринимателя, который подготавливал тела умерших к погребению в гараже. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Проверка, проведенная межрегиональным управлением № 51 ФМБА России, выявила, что предпринимательница в одном из гаражей Железногорска оказывала ритуальные услуги. Причиной для проверки стало обращение членов гаражного кооператива, которые выразили свои опасения по поводу происходящего.

Суд установил, что бизнес-леди использовала помещение гаража потребительского кооператива для оказания услуг, связанных с подготовкой тел к погребению. В результате рассмотрения дела, суд удовлетворил исковые требования и признал данную деятельность незаконной, наложив запрет на ее продолжение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Норильске в начале нулевых были жестоко убиты двое местных жителей в гараже.