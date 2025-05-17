В Москве двух сотрудников ДПС арестовали по делу о взятках

«Суд постановил: заключить под стражу Александра Кузина и Анатолия Моисеенко, обвиняемых в совершении деяний, предусмотренных п.п. “а”, “б”, “в” ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством, в крупном размере), сроком на два месяца», — уточнили в суде.