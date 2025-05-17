В Москве двух сотрудников ДПС арестовали по делу о взятках

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия и избрал меры пресечения в отношении четырех сотрудников ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по городу Москве, обвиняемых в получении взяток. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
«Суд постановил: заключить под стражу Александра Кузина и Анатолия Моисеенко, обвиняемых в совершении деяний, предусмотренных п.п. “а”, “б”, “в” ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством, в крупном размере), сроком на два месяца», — уточнили в суде.
Айдару Суняеву и Василию Кубицкому суд постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Они обвиняются по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору).