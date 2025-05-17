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Под Ростовом нетрезвый водитель без прав устроил аварию на федеральной трассе

Под Ростовом в ДТП пострадал нетрезвый водитель, протаранившей грузовик.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области на федеральной трассе случилась серьезная авария. Об этом рассказали в пресс-службе областной ГАИ.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Лифан» двигался со стороны Ростова в направлении Москвы. В какой-то момент он не справился с управлением, машину занесло на обочину, где она столкнулась с грузовиком «Даф».

В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Позже выяснилось, что он не имел права управления автомобилем, и, более того, сел за руль нетрезвым.

— За текущие сутки сотрудниками полиции было пресечено 11 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, — добавили в областной ГАИ.

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