Под Ростовом нетрезвый водитель без прав устроил аварию на федеральной трассе

В Аксайском районе Ростовской области на федеральной трассе случилась серьезная авария. Об этом рассказали в пресс-службе областной ГАИ.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Лифан» двигался со стороны Ростова в направлении Москвы. В какой-то момент он не справился с управлением, машину занесло на обочину, где она столкнулась с грузовиком «Даф».
В результате аварии водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Позже выяснилось, что он не имел права управления автомобилем, и, более того, сел за руль нетрезвым.
— За текущие сутки сотрудниками полиции было пресечено 11 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, — добавили в областной ГАИ.
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