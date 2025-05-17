Работники МЧС спасли пенсионера при пожаре в Мозыре

Информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме на бульваре Юности в Мозыре поступила в МЧС сегодня в 11.25. Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Из окна квартиры на девятом этаже наблюдался черный дым. Работники МЧС на полу в коридоре обнаружили хозяина жилища, пенсионера 1951 года рождения. Его вынесли на чистый воздух и передали бригаде скорой помощи. После осмотра мужчину госпитализировали.