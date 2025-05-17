Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работники МЧС спасли пенсионера при пожаре в Мозыре

Информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме на бульваре Юности в Мозыре поступила в МЧС сегодня в 11.25. Спасатели оперативно выехали на место происшествия.

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в квартире в Мозыре работники МЧС спасли пенсионера. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме на бульваре Юности в Мозыре поступила в МЧС сегодня в 11.25. Спасатели оперативно выехали на место происшествия. Из окна квартиры на девятом этаже наблюдался черный дым. Работники МЧС на полу в коридоре обнаружили хозяина жилища, пенсионера 1951 года рождения. Его вынесли на чистый воздух и передали бригаде скорой помощи. После осмотра мужчину госпитализировали.

В результате происшествия повреждено имущество на кухне. Эвакуация жильцов дома не проводилась.

Причина пожара устанавливается. -0-