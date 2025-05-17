Бывшего министра торговли Подмосковья отправили под домашний арест

Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий сообщала РИА Новости, что, по данным следствия, 24 апреля в доме в ПСК «Трехгорка-5» Одинцовского городского округа на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений подозреваемый избил обухом топора возлюбленную, чем причинил ей закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.