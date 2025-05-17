Бывшего министра торговли Подмосковья отправили под домашний арест

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Суд в Москве отправил экс-министра торговли Московской области Михаила Хубутию под домашний арест, сообщают суды общей юрисдикции.
Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольга Врадий сообщала РИА Новости, что, по данным следствия, 24 апреля в доме в ПСК «Трехгорка-5» Одинцовского городского округа на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений подозреваемый избил обухом топора возлюбленную, чем причинил ей закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.
«Экс-министру торговли Московской области избрана мера пресечения в суде столицы. Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Хубутия Михаила Михайловича, подозреваемого в совершении преступления на срок один месяц 11 суток», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что суд оставил без удовлетворения ходатайство подозреваемого и его защитника об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.