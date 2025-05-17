В Ростове на Штахановского загорелся склад

В Ростове-на-Дону в субботу, 17 мая, случился серьезный пожар. Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, ЧП произошло по адресу: Штахановского 24, корпус 1. Огонь охватил складское помещение.
— Площадь пожара составила 250 квадратных метров. С огнем боролись 20 человек, работали семь спецмашин, — прокомментировали в ведомстве.
Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что горожанин решил переночевать в подсобке, а чтобы не замерзнуть, включил электрическую печь.
В какой-то момент ее замкнуло, и началось возгорание. Ростовчанин в этот момент крепко спал. Огонь перекинулся на диван, и 67-летний пенсионер получил сильные ожоги.
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