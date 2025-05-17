В Раменском районе в ДТП пострадали 14 человек

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. В Раменском районе Подмосковья 14 человек получили травмы в результате ДТП с участием автобуса. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Московской области.
«По предварительным данным, сегодня днем около 15:00 мск на 36-м километре трассы М-5 “Урал” произошло столкновение грузовика с автомобилем Kia Sportage», — сообщили в ведомстве. Поясняется, что водители остановились, чтобы выставить аварийный знак, после чего в них въехал автобус.
Травмы получили 14 человек — пассажиры и водитель автобуса, в том числе двое несовершеннолетних. Им оказывается медицинская помощь.