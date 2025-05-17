В Раменском районе в ДТП пострадали 14 человек

«По предварительным данным, сегодня днем около 15:00 мск на 36-м километре трассы М-5 “Урал” произошло столкновение грузовика с автомобилем Kia Sportage», — сообщили в ведомстве. Поясняется, что водители остановились, чтобы выставить аварийный знак, после чего в них въехал автобус.