Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раменском районе в ДТП пострадали 14 человек

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. В Раменском районе Подмосковья 14 человек получили травмы в результате ДТП с участием автобуса. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Московской области.

«По предварительным данным, сегодня днем около 15:00 мск на 36-м километре трассы М-5 “Урал” произошло столкновение грузовика с автомобилем Kia Sportage», — сообщили в ведомстве. Поясняется, что водители остановились, чтобы выставить аварийный знак, после чего в них въехал автобус.

Травмы получили 14 человек — пассажиры и водитель автобуса, в том числе двое несовершеннолетних. Им оказывается медицинская помощь.