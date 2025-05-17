Хинштейн рассказал об ущербе фигурантов дела о фортификации области

КУРСК, 17 мая — РИА Новости. Ответчики по иску о возведении оборонных сооружений в курском приграничье присвоили себе бюджетные денежные средства, нанеся государству ущерб в размере до 4,1 миллиарда рублей, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Есть иск генеральной прокуратуры. И суд первой инстанции его удовлетворил. Я надеюсь, что во второй инстанции этот иск устоит. Мы поддерживали его как правительство Курской области. И, собственно, надзорное ведомство требовало вернуть в бюджет 3,2 миллиарда рублей…. Это было полтора месяца тому назад. Эти средства, как считает генеральная прокуратура, и мы разделяем ее оценку, были выведены», — сказал Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, выделенные на строительство оборонительных сооружений денежные средства были присвоены.
«Они не были направлены на строительство оборонительных сооружений, и изначально не предусматривались для этого, а были присвоены…. Суд не только удовлетворил иск в первой инстанции, он увеличил сумму ущерба до 4,1 миллиарда рублей, посчитав, что это деньги, которые незаконно, в свою очередь, как дополнительную прибыль получили вот эти самые ответчики по иску», — отметил он.
По решению суда средства должны быть изъяты у бывших руководителей Корпорации развития Курской области, у компаний-подрядчиков, бенефициаров и руководителей этих компаний-подрядчиков.
«Вот вам как минимум одна цифра, которой четко можно сегодня оперировать как суммой ущерба. Ну, а всего, напомню, по контрактам на строительство оборонительных сооружений в регионе было выделено или должно было быть выделено более 19 миллиардов рублей… Большой объем должен был быть всего построен, и “зубы дракона”, более правильно именуемые тетраэдрами, и оборонительные рубежи, и непосредственно фортификационная система», — добавил врио губернатора региона.
Мещанский суд Москвы в середине апреля арестовал экс-губернатора области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Смирнов и его заместитель Дедов, по версии следствия, организовали хищение бюджетных средств — миллиарда рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе.
Позднее в СИЗО отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.
Ранее Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, это следовало из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск был направлен в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему выступают гендиректор Лукин, его бывшие и нынешние заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин; компании: ООО «КТК Сервис», ООО «Техимпэкс», ООО «Торговый Дом Курск», ООО «Торговый Дом Курск», ООО «СИЭМИ», ООО «Электростроймонтаж», ООО «Яртэс Инжиниринг», ООО «Энергосистема».
В марте в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело заведено по результатам экспертизы качества установленных в приграничье Курской области бетонных пирамид, называемых также «зубами дракона», заказчиком работ по их установке выступала Корпорация развития Курской области (КРКО), уже фигурирующая в других делах.