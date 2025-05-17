Хинштейн рассказал об ущербе фигурантов дела о фортификации области

«Вот вам как минимум одна цифра, которой четко можно сегодня оперировать как суммой ущерба. Ну, а всего, напомню, по контрактам на строительство оборонительных сооружений в регионе было выделено или должно было быть выделено более 19 миллиардов рублей… Большой объем должен был быть всего построен, и “зубы дракона”, более правильно именуемые тетраэдрами, и оборонительные рубежи, и непосредственно фортификационная система», — добавил врио губернатора региона.