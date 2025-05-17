В Ростове горел рыбный цех площадью 250 квадратных метров

По данным областного ГУ МЧС России, происшествие произошло по адресу ул. Штахановского 24/1. Сообщение о загорании цеха по упаковке рыбы поступило 17 мая в 16:16. Прибывшие на место пожарные увидели, что огонь распространился на площади 250 кв м.