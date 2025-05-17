27-летний житель Самарской области отдал мошеннику 1,44 млн рублей

Мужчину развел незнакомец в роли правоохранителя, объяснили в региональном главке.
27-летний пострадавший уточнил: неизвестный связался с ним через мессенджер. Сказал, что нужно проверить деньги на подлинность. Также рекомендовал задекларировать их и как можно скорее отправить на якобы безопасный счет.
Житель губернии согласился и перевел все свои накопления. Всего — 1,44 млн рублей. Позже собеседник перестал отвечать. Мужчина обратился за помощью к настоящим правоохранителям. Те завели уголовное дело по факту мошенничества.
До этого в Самарской области прокуратура помогла вернуть пенсионерке украденные 850 тыс. рублей.
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