Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

27-летний житель Самарской области отдал мошеннику 1,44 млн рублей

Мужчину развел незнакомец в роли правоохранителя.

Мужчину развел незнакомец в роли правоохранителя, объяснили в региональном главке.

27-летний пострадавший уточнил: неизвестный связался с ним через мессенджер. Сказал, что нужно проверить деньги на подлинность. Также рекомендовал задекларировать их и как можно скорее отправить на якобы безопасный счет.

Житель губернии согласился и перевел все свои накопления. Всего — 1,44 млн рублей. Позже собеседник перестал отвечать. Мужчина обратился за помощью к настоящим правоохранителям. Те завели уголовное дело по факту мошенничества.

До этого в Самарской области прокуратура помогла вернуть пенсионерке украденные 850 тыс. рублей.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!