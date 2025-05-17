После ДТП в Барановичском районе госпитализирована 21-летняя пассажирка

16 мая около 21.45 22-летняя водитель управляла автомобилем Peugeot и двигалась по дороге, ведущей от трассы Барановичи — Ляховичи к магистрали Брест — Минск — граница РФ. По предварительной информации, при выезде со второстепенной дороги девушка не предоставила преимущество и совершила столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением 50-летнего водителя, который двигался по главной дороге.