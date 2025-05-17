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После ДТП в Барановичском районе госпитализирована 21-летняя пассажирка

16 мая около 21.45 22-летняя водитель управляла автомобилем Peugeot и двигалась по дороге, ведущей от трассы Барановичи — Ляховичи к магистрали Брест — Минск — граница РФ.

17 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе водитель авто не предоставила преимущество и совершила столкновение с другим автомобилем. Об этом сообщает УВД Брестского облисполкома.

16 мая около 21.45 22-летняя водитель управляла автомобилем Peugeot и двигалась по дороге, ведущей от трассы Барановичи — Ляховичи к магистрали Брест — Минск — граница РФ. По предварительной информации, при выезде со второстепенной дороги девушка не предоставила преимущество и совершила столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением 50-летнего водителя, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП 21-летняя пассажирка автомобиля Peugeot госпитализирована. -0-