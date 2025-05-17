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Ростовские полицейские помогли потушить пожар в рыбном цехе

В Ростове сгорел цех, в котором упаковывают рыбу.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в субботу днем, 17 мая, на Штахановского, произошел пожар в цехе, в котором упаковывают рыбу. Как сообщили в экстренной службе региона, площадь возгорания составила 250 квадратных метров.

В ГУ МВД по Ростовской области добавили, что сотрудники полиции приняли участие в ликвидации пожара.

— На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские активно помогали пожарным в тушении огня, а также обеспечивали порядок на прилегающей территории. Была организована охрана места происшествия, — прокомментировали в Донском главке.

Погибших и пострадавших нет.

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