Ростовские полицейские помогли потушить пожар в рыбном цехе

В Ростове в субботу днем, 17 мая, на Штахановского, произошел пожар в цехе, в котором упаковывают рыбу. Как сообщили в экстренной службе региона, площадь возгорания составила 250 квадратных метров.
В ГУ МВД по Ростовской области добавили, что сотрудники полиции приняли участие в ликвидации пожара.
— На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские активно помогали пожарным в тушении огня, а также обеспечивали порядок на прилегающей территории. Была организована охрана места происшествия, — прокомментировали в Донском главке.
Погибших и пострадавших нет.
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