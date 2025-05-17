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Расследование взрыва на промышленном предприятии в Башкирии находится на контроле председателя Следкома РФ Александра Бастрыкина Взрыв в Башкирии на контроле председателя Следкома РФ

Взрыв в Башкирии находится на контроле председателя Следкома РФ.

Источник: Комсомольская правда

16 мая 2025 года в городе Салавате на одном из промышленных предприятий произошло возгорание после взрыва, в результате которого несколько человек получили травмы.

В связи с произошедшим республиканское следственное управление Следственного комитета России инициировало уголовное дело. Обвинения выдвинуты по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса РФ, касающейся нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Башкирии Игорю Массалимову представить доклад о ходе расследования и обстоятельствах происшествия.

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