Расследование взрыва на промышленном предприятии в Башкирии находится на контроле председателя Следкома РФ Александра Бастрыкина Взрыв в Башкирии на контроле председателя Следкома РФ

16 мая 2025 года в городе Салавате на одном из промышленных предприятий произошло возгорание после взрыва, в результате которого несколько человек получили травмы.
В связи с произошедшим республиканское следственное управление Следственного комитета России инициировало уголовное дело. Обвинения выдвинуты по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса РФ, касающейся нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Башкирии Игорю Массалимову представить доклад о ходе расследования и обстоятельствах происшествия.
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