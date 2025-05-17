Адвокат экс-министра Хубутии ответил о его явке с повинной

Следователи установили, что в ходе конфликта, который произошел 24 апреля между Хубутией и Ван в ПСК «Трехгорка-5», подозреваемый несколько раз ударил потерпевшую обухом топора, сломав ей кисть руки. Кроме того, у Ван зафиксированы ушибы и раны конечностей. В связи с инцидентом заведено уголовное дело о покушении на убийство.