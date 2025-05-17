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Адвокат экс-министра Хубутии ответил о его явке с повинной

Ранее стало известно, что экс-министр торговли Московской области признал вину в нападении на бывшую возлюбленную Юлию Ван.

Источник: Аргументы и факты

Адвокат Сергей Жорин ответил на вопрос корреспондента aif.ru о деле своего подзащитного, бизнесмена и экс-министра торговли Московской области Михаила Хубутии, который признал вину в нападении бывшую возлюбленную Юлию Ван.

«Пока не уполномочен комментировать», — сообщил адвокат.

Как стало известно ранее, Хубутия добровольно пришел в следственные органы, где написал явку с повинной и признал вину в причинении вреда здоровью женщины.

В конце апреля в соцсетях бывшей девушки бизнесмена Юлии Ван был опубликован видеоролик. Вся в крови, девушка рассказала, что бывший напал на нее с топором.

Следователи установили, что в ходе конфликта, который произошел 24 апреля между Хубутией и Ван в ПСК «Трехгорка-5», подозреваемый несколько раз ударил потерпевшую обухом топора, сломав ей кисть руки. Кроме того, у Ван зафиксированы ушибы и раны конечностей. В связи с инцидентом заведено уголовное дело о покушении на убийство.