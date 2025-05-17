Фицо поддержит референдум об отмене санкций против России

«Если такой референдум будет, то я его спокойно поддержу, говорю за себя», — отметил Фицо во время телеэфира. Цитата по РИА «Новости». Премьер-министр также подверг критике позицию Европейского союза, который, по его словам, продолжает обсуждать введение новых санкций в то время, когда начались переговоры по урегулированию конфликта на Украине.