Четыре человека погибли при аварии на трассе М-8 в Подмосковье

«Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП, в результате которого погибли четыре человека… В результате ДТП четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте, водитель и еще один пассажир доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.