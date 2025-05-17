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Четыре человека погибли при аварии на трассе М-8 в Подмосковье

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Четыре человека погибли, двое пострадали при столкновении грузового автомобиля с микроавтобусом на трассе М-8 в Подмосковье, сообщает прокуратура Московской области.

Источник: © РИА Новости

В субботу в подмосковном главке МВД РФ заявляли, что на трассе М-8 «Холмогоры» произошло попутное столкновение грузового автомобиля марки «Камаз» и микроавтобуса марки «Мерседес». В результате ДТП два человека погибли на месте, четверо получили телесные повреждения.

«Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП, в результате которого погибли четыре человека… В результате ДТП четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте, водитель и еще один пассажир доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.

Прокуратура отмечает, что Сергиево-Посадская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и итоги расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту (часть 5 статьи 264 УК РФ).