Кремль допустил встречу Путина и Зеленского: главное об СВО за 17 мая

Встреча Путина и Зеленского возможна после конкретных договоренностей между делегациями.
Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил о рисках эскалации конфликта в случае провала переговоров. Он отметил, что внешнее давление может усугубить ситуацию.
Кремль подтвердил готовность к новым переговорам, акцентируя важность обмена пленными и выработки условий прекращения огня. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта, анонсировав телефонный разговор с Владимиром Путиным. Тем временем российские войска продолжают успешные операции, включая освобождение Александрополя и точечные удары по объектам ВСУ. Главное об СВО на 17 мая — подробнее в материале URA.RU.
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Медведев предупредил о рисках эскалации при провале переговоров.
Медведев допустил развитие более опасного сценария конфликта в случае неудачи мирных переговоров. Он подчеркнул, что внешнее давление с ультимативными требованиями не гарантирует остановку конфликта. По его словам, подобные действия могут лишь усугубить ситуацию.
«Неудачные переговоры могут привести к началу более ужасной стадии [конфликта] с новым оружием и участниками», — написал он в социальной сети X.
Зеленский в сложной ситуации после переговоров в Стамбуле.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в трудном положении после неудачных попыток сорвать переговоры в Стамбуле. По его словам, планы Зеленского и его западных союзников провалились. А в окружении президента сейчас царит уныние.
Эрдоган считает, что конфликт можно урегулировать мирным путемФото: Официальный сайт президента Украины.
Эрдоган призвал к мирному урегулированию конфликта.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости прекращения боевых действий и перехода к переговорам. По его мнению, только дипломатия способна разрешить украинский конфликт. Свою позицию он озвучил после двухчасовых закрытых переговоров между Россией и Украиной.
О перспективах новых переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности сторон к новому раунду переговоров, но воздержался от конкретных сроков. Как отметил Песков, первоочередной задачей является проведение масштабного обмена пленными по формуле «1000 на 1000». Также сторонам предстоит согласовать перечни условий для возможного прекращения огня.
Условия встречи лидеров.
Песков также заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна лишь после конкретных договоренностей между делегациями. Песков уточнил, что российская сторона готова к переговорам после достижения конкретных результатов. Особое внимание уделяется статусу лиц, которые будут подписывать возможные соглашения.
Трамп считает, что прекращение огня возможно на следующей неделеФото: Official White House / Shealah Craighead.
Возможное завершение огня.
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на прекращение огня между Россией и Украиной уже на следующей неделе. Он анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным, запланированный на 19 мая.
Трамп отметил, что обсудит с российским лидером вопросы прекращения боевых действий и торговли. Свое заявление американский президент разместил Truth Social.
Крупный обмен пленными запланирован на конец мая.
Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил о готовящемся обмене пленными по формуле «1000 на 1000». По его словам, операция состоится на следующей неделе. Буданов уточнил, что украинская сторона уже формирует списки для предстоящего обмена.
Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев подтвердил, что процесс подготовки уже идет, но воздержался от названия конкретной даты проведения операции. По его словам, обмен может быть организован достаточно быстро после завершения всех необходимых процедур.
Группировка войск «Центр» продолжает освобождать населенные пункты в ДНРФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Группировка «Центр» освободила Александрополь в ДНР.
Подразделения группировки войск «Центр» установили контроль над населенным пунктом Александрополь в Донецкой Народной Республике. В ходе боевых действий были поражены формирования нескольких украинских бригад в районе Шевченко-Первое, Попов Яр и других населенных пунктов.
По данным Минобороны РФ, противник потерял более 490 военнослужащих, технику и склады с боеприпасами. Освобождение Александрополя позволило российским войскам закрепиться на новых позициях в этом районе.
Удар «Герань-2» по позициям ВСУ.
Российские военные применили беспилотники «Герань-2» против пункта дислокации украинской техники в Сумской области. Атака была нанесена в районе населенного пункта Великая Чернетчина, где располагалась стоянка вооружения и техники одной из бригад ВСУ. Минобороны РФ сообщило об этом в свое telegram-канале.
Основной целью операции стало уничтожение военной техники и вооружения украинских формирований. Ведомство не приводит конкретных данных о потерях противника в результате удара.
Российские войска использовали дроны для атаки ВСУФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Уничтожение роботизированной платформы ВСУ.
Расчет FPV-дрона российской группировки «Запад» ликвидировал роботизированную платформу украинских войск на краснолиманском направлении. Как сообщило Минобороны РФ, платформа использовалась для доставки боеприпасов.