Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в трудном положении после неудачных попыток сорвать переговоры в Стамбуле. По его словам, планы Зеленского и его западных союзников провалились. А в окружении президента сейчас царит уныние.