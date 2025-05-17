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В Ульяновске теплоход столкнулся с опорой Императорского моста

Капитана судна отправят на освидетельствование.

В Ульяновске теплоход «Капитан Соловьев» во время буксировки баржи «Волга нефть 103» врезался в опору Императорского моста, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

«Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Значительных повреждений опоры не произошло, движение на мосту не оставлено», — говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранители организовали проверку.

Баржа находится в речном порту, капитан будет направлен на медицинское освидетельствование, подчеркнули в надзорном органе.

Ранее в Башкирии попал в ДТП большегруз с трофейной техникой НАТО.