В Ульяновске теплоход столкнулся с опорой Императорского моста

В Ульяновске теплоход «Капитан Соловьев» во время буксировки баржи «Волга нефть 103» врезался в опору Императорского моста, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
«Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет. Значительных повреждений опоры не произошло, движение на мосту не оставлено», — говорится в сообщении.
Уточняется, что правоохранители организовали проверку.
Баржа находится в речном порту, капитан будет направлен на медицинское освидетельствование, подчеркнули в надзорном органе.
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