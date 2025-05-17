Суд отправил за решетку обвиняемую в терроризме студентку из Москвы

«Костикова нарушила условия домашнего ареста, скрылась от контроля уголовно-исполнительной инспекции и намеревалась пересечь границу России и Грузии. Сотрудники ДПС остановили машину, в которой находилась обвиняемая, после чего следствие потребовало изменить меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство и отправил ее в СИЗО», — говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.