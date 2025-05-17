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Суд отправил за решетку обвиняемую в терроризме студентку из Москвы

Останкинский суд Москвы заключил под стражу Полину Костикову, студентку второго курса, обвиняемую в участии в террористической организации. Ранее она сбежала из-под домашнего ареста и пыталась выехать из России. Об этом сообщают СМИ.

Суд Москвы заключил под стражу Полину Костикову.

Останкинский суд Москвы заключил под стражу Полину Костикову, студентку второго курса, обвиняемую в участии в террористической организации. Ранее она сбежала из-под домашнего ареста и пыталась выехать из России. Об этом сообщают СМИ.

«Костикова нарушила условия домашнего ареста, скрылась от контроля уголовно-исполнительной инспекции и намеревалась пересечь границу России и Грузии. Сотрудники ДПС остановили машину, в которой находилась обвиняемая, после чего следствие потребовало изменить меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство и отправил ее в СИЗО», — говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее телеканал RT сообщал, что согласно версии следствия, Костикова имеет связи с террористическими организациями, которые запрещены в России. Такими как «Азов» (организация признана террористической) и «Русский добровольческий корпус»(РДК)(организация признана террористической).