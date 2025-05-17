Теплоход врезался в опору моста в российском городе

В Ульяновске на Волге теплоход, буксировавший баржу, столкнулся с опорой Императорского моста. Инцидент произошел 17 мая, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По предварительной информации, теплоход «Капитан Соловьев», буксируя баржу «Волга нефть 103», допустил столкновение бортом баржи со второй опорой Императорского моста. В результате происшествия пострадавших и разлива нефтепродуктов нет.
Отмечается, что значительных повреждений опоры моста не выявлено, движение по мосту не останавливалось. В настоящее время теплоход и баржа находятся в Ульяновском речном порту. Капитана судна направят на медицинское освидетельствование.
Транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств инцидента и соблюдения требований безопасности судовладельцем и экипажем. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
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