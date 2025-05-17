Зеленский примет участие в интронизации папы Римского Льва XIV

В делегацию Украины, помимо Зеленского, войдут глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига. Также прибудет супруга главы Украины — первая леди Елена Зеленская. Как отмечает агентство Reuters, в ходе визита Зеленский также намерен провести ряд неформальных встреч с лидерами других стран в кулуарах мероприятия.