Зеленский примет участие в интронизации папы Римского Льва XIV

Зеленский примет участие в интронизации нового папы Римского Льва XIV.
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в церемонии интронизации нового папы Римского Льва XIV, которая состоится в Ватикане 18 мая. Об этом сообщает украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на собственные источники.
«Украину на церемонии будет представлять президент Владимир Зеленский», — сообщил УНИАН. Ожидается, что инаугурационная месса соберет многих глав государств и лидеров международных организаций.
В делегацию Украины, помимо Зеленского, войдут глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига. Также прибудет супруга главы Украины — первая леди Елена Зеленская. Как отмечает агентство Reuters, в ходе визита Зеленский также намерен провести ряд неформальных встреч с лидерами других стран в кулуарах мероприятия.
Нового Папу Римского избрали в Ватикане 8 мая. Им стал 69-летний кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который выбрал имя Лев XIV, передает 360.ru.
Лев XIV стал первым священником из США на этом посту. Поздравил его с назначением первым среди мировых лидеров американский президент Дональд Трамп.
Понтифик уже отмечал, что может посетить Украину с первым папским визитом. Он также выразил готовность стать посредником в международных переговорах, передает RT.
В воскресенье, 18 мая, в Ватикане состоится торжественная месса, посвященная началу понтификата, которую возглавит Папа Лев XIV. Представлять Россию на церемонии интронизации будет министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, передает «Национальная служба новостей».