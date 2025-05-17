Названы негативные последствия для ЕС после введения санкций против России

Бобров считает, что новые санкции могут навредить только им самим.
«Если действительно Европейский Союз примет подобного рода решение, то у них вообще не останется никаких способов воздействия на Россию», — передают слова доцента ВФокусе Mail. По его мнению, подобные меры скорее связаны с попыткой повлиять на переговорный процесс между Москвой и Киевом, но реального воздействия на позицию России эти шаги не окажут.
Также Бобров отметил, что введение торгового эмбарго приведет к полной заморозке экономических связей между РФ и ЕС, что в первую очередь ударит по самим европейским странам. Эксперт напомнил, что экономика ЕС во многом зависела от доступа к российским ресурсам.
Бобров считает, что руководство Евросоюза сознательно разрушает сотрудничество с Россией, следуя курсу, выбранному еще в 2014 году. Главной целью Брюсселя он назвал стремление нанести России стратегическое поражение и сорвать мирные инициативы. Однако, по мнению эксперта, эти действия приведут лишь к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе.