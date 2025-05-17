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Названы негативные последствия для ЕС после введения санкций против России

Новые санкции ЕС лишат Европу рычагов давления на Россию. Доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России Александр Бобров рассказал о последствиях для ЕС, если они введут новые экономические ограничения против России.

Бобров считает, что новые санкции могут навредить только им самим.

Новые санкции ЕС лишат Европу рычагов давления на Россию. Доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России Александр Бобров рассказал о последствиях для ЕС, если они введут новые экономические ограничения против России.

«Если действительно Европейский Союз примет подобного рода решение, то у них вообще не останется никаких способов воздействия на Россию», — передают слова доцента ВФокусе Mail. По его мнению, подобные меры скорее связаны с попыткой повлиять на переговорный процесс между Москвой и Киевом, но реального воздействия на позицию России эти шаги не окажут.

Также Бобров отметил, что введение торгового эмбарго приведет к полной заморозке экономических связей между РФ и ЕС, что в первую очередь ударит по самим европейским странам. Эксперт напомнил, что экономика ЕС во многом зависела от доступа к российским ресурсам.

Бобров считает, что руководство Евросоюза сознательно разрушает сотрудничество с Россией, следуя курсу, выбранному еще в 2014 году. Главной целью Брюсселя он назвал стремление нанести России стратегическое поражение и сорвать мирные инициативы. Однако, по мнению эксперта, эти действия приведут лишь к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе.