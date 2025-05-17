Названы негативные последствия для ЕС после введения санкций против России

«Если действительно Европейский Союз примет подобного рода решение, то у них вообще не останется никаких способов воздействия на Россию», — передают слова доцента ВФокусе Mail. По его мнению, подобные меры скорее связаны с попыткой повлиять на переговорный процесс между Москвой и Киевом, но реального воздействия на позицию России эти шаги не окажут.