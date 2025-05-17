Выяснились детали странных хлопков в Москве: проверяется версия о БПЛА

Серия странных хлопков произошла в Москве в течение субботы, 17 мая. Как минимум в одном случае может идти речь о падении БПЛА.
Как стало известно «МК», последний случай произошел в 19.30 на Большой Тульской улице. Там после хлопка на асфальте был обнаружен некий предмет с торчащими проводами и элементом пускового стабилизатора. Возможно речь идет об упавшем БПЛА. Место падения оцеплено полицией.
Ранее поступила информация о двух хлопках на территории школы на Живописной улице. Там в это время шли мероприятия по случаю окончания учебного года. Причина этих хлопков выясняется.
Еще один хлопок произошел на улице Татищева, на крыше автомобиля «Газель». Сразу после этого произошло возгорание, которое сразу же затухло само. Возможно данный инцидент имеет техногенную природу.