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Суд Москвы поместил в СИЗО обвиняемую в терроризме студентку за попытку побега

В Москве суд заключил под стражу до 4 июня 2025 году обвиняемую в терроризме студентку, которая пыталась бежать из России в Грузию.

Источник: Комсомольская правда

Останкинский районный суд Москвы поместил в СИЗО обвиняемую в участии в террористической организации студентку, находящуюся под домашним арестом, за попытку покинуть территорию России. Об этом сообщает тасс со ссылкой на распоряжение суда.

«Суд постановил изменить обвиняемой Костиковой Полине Юрьевне меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу сроком до 4 июня 2025 года», — отмечается в документе.

Согласно данным следствия, девушка покинула место содержания под домашним арестом в прошедший четверг, 15 мая, а затем попыталась пересечь государственную границу РФ и Грузии. Сотрудники ДПС задержали студентку на федеральной трассе, когда она следовала к месту назначения на такси.

Ранее KP.RU сообщал, что Басманный суд Москвы арестовал одного из подозреваемых по делу о хищениях у участников спецоперации в Шереметьево.