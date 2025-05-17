Суд Москвы поместил в СИЗО обвиняемую в терроризме студентку за попытку побега

Согласно данным следствия, девушка покинула место содержания под домашним арестом в прошедший четверг, 15 мая, а затем попыталась пересечь государственную границу РФ и Грузии. Сотрудники ДПС задержали студентку на федеральной трассе, когда она следовала к месту назначения на такси.