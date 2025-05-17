Ущерб при строительстве оборонсооружений под Курском вырос до ₽4,1 млрд

«Есть иск Генеральной прокуратуры. И суд первой инстанции его удовлетворил. Я надеюсь, что во второй инстанции этот иск устоит. И, собственно, надзорное ведомство требовало вернуть в бюджет 3,2 миллиарда рублей…. Эти средства, как считает Генеральная прокуратура, и мы разделяем ее оценку, были выведены», — пояснил Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24».