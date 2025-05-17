Ущерб при строительстве оборонсооружений под Курском вырос до ₽4,1 млрд

Ответчики по делу о строительстве оборонительных сооружений в приграничных районах Курской области незаконно присвоили государственные средства, причинив ущерб на сумму до 4,1 млрд рублей. Это следует из слов временно исполняющего обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
«Есть иск Генеральной прокуратуры. И суд первой инстанции его удовлетворил. Я надеюсь, что во второй инстанции этот иск устоит. И, собственно, надзорное ведомство требовало вернуть в бюджет 3,2 миллиарда рублей…. Эти средства, как считает Генеральная прокуратура, и мы разделяем ее оценку, были выведены», — пояснил Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24».
Как отметил чиновник, финансирование, предназначенное для сооружения укреплений, не применялось по целевому назначению. Первоначально эти средства не предполагалось направлять на реализацию проекта — они оказались присвоены в личных целях. Суд не только поддержал требования истца, но и поднял размер ущерба до 4,1 млрд рублей.
Согласно судебному решению, денежные средства должны быть конфискованы у бывших руководителей Корпорации развития Курской области, подрядчиков, их конечных выгодоприобретателей и представителей высшего руководства.
Совокупная стоимость контрактов на возведение оборонных сооружений в регионе составила более 19 млрд рублей. Проект предусматривал крупномасштабные работы: монтаж противотанковых надолбов («зубов дракона»), сооружение фортификационных линий и создание интегрированных оборонительных комплексов.
В середине апреля 2025 года Мещанский суд Москвы вынес решение об аресте бывшего губернатора Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, обвиняемые присвоили более миллиарда рублей, выделенных на строительство пограничных укреплений. Впоследствии в СИЗО был помещен экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев.
Ранее Генеральная прокуратура РФ через судебные инстанции потребовала взыскать 3,2 млрд рублей с бывшего руководителя Корпорации развития региона Владимира Лукина, его подчинённых и группы бизнесменов. По данным следствия, указанные средства были неправомерно изъяты в процессе исполнения контрактов на возведение оборонных объектов.
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