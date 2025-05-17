Политолог Дудаков объяснил скандальный пост экс-главы ФБР с намеком на убийство Трампа

Экс-глава ФБР выложил фотографию ракушек и Трамп обвинил его подстрекательстве к его устранению.
Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего директора ФБР Джеймса Коми в завуалированном призыве к его устранению после публикации загадочной фотографии в соцсетях. На снимке, размещенном Коми, изображены ракушки, выложенные в форме чисел «86 47», что сторонники Трампа, включая его сына Дональда-младшего, расценили как скрытую угрозу, заявил политолог Малек Дудаков.
«Либеральные блогеры и оппоненты Трампа уже давно используют цифры “86 47”, и их аудитория понимает значение. “47” — это номер президентства Трампа, он 47-й президент США, а “86” это американский военный термин, который означает устранение или ликвидацию какой-либо цели», — сообщил Дудаков. Информацию об этом передает «Вфокусе Mail».
По словам эксперта, волну возмущения республиканцев вызвало именно это сочетание: они сочли публикацию Коми призывом к новому покушению на Трампа, особенно учитывая недавние нападения на президента. Дудаков отметил, что подобные символические послания становятся все более популярными среди политических оппонентов Трампа в американских социальных сетях.
В ответ на разразившийся скандал Коми удалил спорную публикацию, объяснив, что не осознавал, что некоторые люди могут связывать эти цифры с насилием. Тем не менее, экс-директора ФБР допросила Секретная служба США в рамках заведенного дела.
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