Политолог Дудаков объяснил скандальный пост экс-главы ФБР с намеком на убийство Трампа

Летом 2024 года во время выступления на митинге в Батлере, штат Пенсильвания. По его словам, стрелял в политика Томас Мэтью Крукс, 20-летний житель Пенсильвании. Тогда пуля Куркса пролетела рядом с головой американца, задев ухо. Мужчину задержали. Позже в доме подозреваемого в покушении нашли ингредиенты для бомб.